Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов рекомендует россиянам, страдающим от аллергии, строго соблюдать режим самоизоляции. Это связано с тем, что аллергия может осложнить течение вирусного заболевания.

О том, действительно ли, аллергики находятся в группе риска по коронавирусу, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Я думаю, что все аллергологи придерживаются данного мнения.

Наиболее целесообразно сейчас для аллергиков соблюдать режим самоизоляции особенно тщательно. При этом не забывать, что пыльца находится снаружи во внешней среде, и когда вы проветриваете помещение, открываете окна, форточки, у вас должна быть обязательно защита в виде марли на окнах или форточках, чтобы в квартиру не залетела пыльца.

Если вы выходите на улицу, нужно обязательно носить маску, она и от COVID-19 защищает, и от пыльцы.

Я работают аллергологом 30 лет и в течение всего этого времени я пытаюсь убедить пациентов с аллергией на пыльцу носить маску.

Если аллергик носит маску, то никаких симптомов аллергии у него не будет, если он носит маску.

Вот те правила, которые помогают не заразиться COVID-19, те же правила относятся к пыльце.

Приходя домой, нужно снимать верхнюю одежду, вымыть лицо и руки, переодеваться в домашнюю одежду.

Если у человека развивается аллергическое воспаление дыхательных путей, и пыльца еще вызывает аллергическое воспаление конъюнктивы глаза, то слизистая становится гораздо более восприимчивой, в том числе к вирусу COVID-19. Угроза заражения, естественно, повышается, если у вас уже слизистая воспалена. Те пациенты, которые страдают сильно выраженной аллергией, сейчас как никогда должны тщательно выполнять все медикаментозные схемы, которые врачи предписали, то есть принимать таблетки, капли, ингаляторы — все, что им было прописано для того, чтобы избежать обострения аллергии. Чем сильнее воспаление выражено, тем выше риск, что вирус проникнет в организм", — заключил эксперт.