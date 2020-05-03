Ранние симптомы коронавируса нового типа очень похожи на похмелье, поэтому заболевание легко спутать с чувством перенасыщения алкоголем.

Такое мнение высказал врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

"Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не растёт до больших значений, это может говорить о самом начале развития заболевания", — отметил медик.