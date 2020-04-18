В Крыму начали срочное развертывание нового обсерватора в связи с тем, что текущие обсерваторы заполняются быстрее планируемых сроков.
Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
"У нас полностью заполнен евпаторийский обсерватор. Началось заполнение ялтинского обсерватора. По темпам как мы идём, заполнение ялтинского обсерватора может произойти очень быстро", - объяснила Пеньковская.
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