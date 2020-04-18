В Крыму в срочном порядке развернут обсерватор по коронавирусу

В Крыму начали срочное развертывание нового обсерватора в связи с тем, что текущие обсерваторы заполняются быстрее планируемых сроков.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.