Соблюдение самых элементарных правил гигиены поможет уменьшить риск заражения коронавирусом, заявила порталу мosregtoday заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина.
Следуя ее советам, у двери в квартиру нужно держать тряпку, пропитанную хлорсодержащим раствором, чтобы не очищать обувь с помощью рук. Врач отметила, что вместо хлора также подойдет "Белизна".
После входа в квартиру нужно снять перчатки и маску, положить их в мусорный пакет и плотно его завязать. А вещи вынести на некоторое время на балкон.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.