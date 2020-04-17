Как не принести коронавирус с улицы домой, рассказала врач

Соблюдение самых элементарных правил гигиены поможет уменьшить риск заражения коронавирусом, заявила порталу мosregtoday заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина.

Следуя ее советам, у двери в квартиру нужно держать тряпку, пропитанную хлорсодержащим раствором, чтобы не очищать обувь с помощью рук. Врач отметила, что вместо хлора также подойдет "Белизна".

После входа в квартиру нужно снять перчатки и маску, положить их в мусорный пакет и плотно его завязать. А вещи вынести на некоторое время на балкон.