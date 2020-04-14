Врач рассказал, как правильно мыть руки при пандемии коронавируса

Известно, что мытье рук — это первое правило гигиены. Но в условиях самоизоляции, когда поход в ближайший магазин превращается в целую "экспедицию", многие люди забывают о том, как правильно мыть руки, и могут разнести опасные вирусы и бактерии по квартире.

Правила мытья рук

Если придерживаться простых правил, то можно минимизировать риск того, что вирус COVID-19 попадет в ваше жилище.

"В первую очередь руки нужно обработать антисептиком на спиртовой основе (санитайзером). Это надо сделать сразу после того, как вы вошли в квартиру", — сообщил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Только после этой процедуры можно снимать одежд и обувь. Кстати, их тоже можно потом протереть губкой с теплой мыльной водой или влажной тканью. После этого нужно пойти в ванную комнату и вымыть с мылом лицо и руки.

Стоит отметить, что именно тщательно вымыть, а не просто сполоснуть. Так, по мнению врачей, именно так должен выглядеть правильный порядок санитарной обработки рук и лица в условиях пандемии.

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