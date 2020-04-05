Продавцам и полицейским рекомендовали носить маски и перчатки

Минздрав РФ рекомендовал всем, кто продолжает работать, носить индивидуальные средства защиты и обрабатывать руки антисептиками. Речь идёт о тех, кто по долгу службы контактирует с людьми. В частности, продавцы магазинов, кондукторы, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и другие.

"Напоминаем, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным и воздушно-пылевым, но и контактным путем через бытовые предметы", — отмечают в Минздраве.

Обеспечить средствами защиты своих сотрудников должны работодатели.