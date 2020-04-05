Малышева рассказала, как нужно ходить в магазин в период пандемии

Врач Елена Малышева показала на своём примере, как нужно ходить в магазин в период пандемии. Перед визитом в магазин она надела медицинские перчатки и респиратор.

Медик посоветовала проветереть влажными салфетками ручки и полки тележки. Оплату покупок следует совершать бесконтактным способом. После прихода домой Малышева обработала перчатки антисептиком и только потом их сняла. Все покупки она также протерла дезинфицирующими салфетками.