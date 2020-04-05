Врач Елена Малышева показала на своём примере, как нужно ходить в магазин в период пандемии. Перед визитом в магазин она надела медицинские перчатки и респиратор.
Медик посоветовала проветереть влажными салфетками ручки и полки тележки. Оплату покупок следует совершать бесконтактным способом. После прихода домой Малышева обработала перчатки антисептиком и только потом их сняла. Все покупки она также протерла дезинфицирующими салфетками.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.