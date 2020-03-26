Российский врач Александр Мясников назвал простой и очень эффективный способ от коронавируса, который представляет для людей смертельную опасность.
Чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, нужно не выходить из дома и свести к минимуму время пребывания на улице.
"Риск заразиться коронавирусом очень низок, потому в России все пациенты, у которых он выявлен, находятся в медицинских учреждениях", — добавил Мясников.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Испания обошла Китай по количеству жертв коронавируса.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.