Доктор Мясников назвал простой способ защиты от коронавируса

Российский врач Александр Мясников назвал простой и очень эффективный способ от коронавируса, который представляет для людей смертельную опасность.

Чтобы защитить себя от заражения коронавирусом, нужно не выходить из дома и свести к минимуму время пребывания на улице.

"Риск заразиться коронавирусом очень низок, потому в России все пациенты, у которых он выявлен, находятся в медицинских учреждениях", — добавил Мясников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Испания обошла Китай по количеству жертв коронавируса.