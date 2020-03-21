Врач из Италии развеял популярный миф о COVID-19

СМИ активно публикуют информацию о том, что коронавирусом болеют преимущественно пожилые люди. Однако это не правда. Такое мнение высказал глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти.

По его словам, половина пациентов в клинике, находящихся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, младше 65 лет.

"У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые", - пояснил Песенти.

Единственное различие между молодыми и здоровыми - это более крепкий иммунитет, который позволяет молодым людям перебороть инфекцию и выжить.