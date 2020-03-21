СМИ активно публикуют информацию о том, что коронавирусом болеют преимущественно пожилые люди. Однако это не правда. Такое мнение высказал глава отделения интенсивной терапии клиники в Ломбардии Антони Песенти.
По его словам, половина пациентов в клинике, находящихся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, младше 65 лет.
"У нас есть пациенты, которым по 20 и 30 лет, их довольно много, и они в таком же тяжелом состоянии, как и старые", - пояснил Песенти.
Единственное различие между молодыми и здоровыми - это более крепкий иммунитет, который позволяет молодым людям перебороть инфекцию и выжить.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.