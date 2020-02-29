Испанский медик опроверг пользу воды с лимоном

Диетолог из Испании Айтор Санчес опроверг распространенное мнение о том, что вода с лимоном натощак является панацеей от многих болезней. По его словам, большинство утверждений о лечебных свойствах этого напитка ложны. Такое мнение медик высказал изданию La Vanguardia.

Санчес рассказал, что вода с лимоном не выводит из организма токсины, поскольку за это отвечают печень и почки. Примечательно, что употребляемые продукты на этот процесс не влияют. Также диетолог опроверг мнение о том, что вода с лимоном улучшает иммунитет и защищает от развития раковых клеток.

Более того, по словам Санчеса, вода с лимоном может даже навредить и спровоцировать эрозию эмали зубов, если ей часто злоупотреблять.