Диетолог из Испании Айтор Санчес опроверг распространенное мнение о том, что вода с лимоном натощак является панацеей от многих болезней. По его словам, большинство утверждений о лечебных свойствах этого напитка ложны. Такое мнение медик высказал изданию La Vanguardia.
Санчес рассказал, что вода с лимоном не выводит из организма токсины, поскольку за это отвечают печень и почки. Примечательно, что употребляемые продукты на этот процесс не влияют. Также диетолог опроверг мнение о том, что вода с лимоном улучшает иммунитет и защищает от развития раковых клеток.
Более того, по словам Санчеса, вода с лимоном может даже навредить и спровоцировать эрозию эмали зубов, если ей часто злоупотреблять.
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