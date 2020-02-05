Власти Китая уверены в скорой победе над коронавирусом

Власти Китая уверены, что скоро победят опасный коронавирус.

"Победа над коронавирусом не за горами", — заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Так, за вчерашний день число пациентов, которые полностью вылечились от пневмонии, в 4 раза превысило число умерших. Согласно статистическим данным, число последних уменьшилось в 2 раза.

Китайские власти с уверенностью заявляют, что скоро им удастся справиться с коронавирусом. Также они отметили, что ведут усиленную борьбу с заболеванием не только ради своей страны, но и ради безопасности всего мира.