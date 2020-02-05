Власти Китая уверены, что скоро победят опасный коронавирус.
"Победа над коронавирусом не за горами", — заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.
Так, за вчерашний день число пациентов, которые полностью вылечились от пневмонии, в 4 раза превысило число умерших. Согласно статистическим данным, число последних уменьшилось в 2 раза.
Китайские власти с уверенностью заявляют, что скоро им удастся справиться с коронавирусом. Также они отметили, что ведут усиленную борьбу с заболеванием не только ради своей страны, но и ради безопасности всего мира.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.