Ученые объяснили, как мелодия будильника влияет на пробуждение

Симнологи пришли к выводу, что мелодия будильника влияет на здоровье человека после пробуждения еще в течение нескольких часов. Об этом "Лайфу" рассказала доцент кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС Ирина Черемискина. По ее словам, от тревожных звуков нужно отказаться, поскольку они оставляют негативный отпечаток на весь день.

"Связано это, прежде всего, с естественными биопотенциалами коры головного мозга. То есть его основным ритмом. И если резкий звук будильника вступает в диссоциацию с этим ритмом, это может приводить и к снижению настроения человека, и к снижению самочувствия", - пояснила Черемискина.

Неприятная мелодия будильника провоцирует "короткий стресс", который портит человеку настроение и самочувствие в течение четырех часов после пробуждения.