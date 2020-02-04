Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Ученые объяснили, как мелодия будильника влияет на пробуждение

Здоровье

Симнологи пришли к выводу, что мелодия будильника влияет на здоровье человека после пробуждения еще в течение нескольких часов. Об этом "Лайфу" рассказала доцент кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС Ирина Черемискина. По ее словам, от тревожных звуков нужно отказаться, поскольку они оставляют негативный отпечаток на весь день.

"Связано это, прежде всего, с естественными биопотенциалами коры головного мозга. То есть его основным ритмом. И если резкий звук будильника вступает в диссоциацию с этим ритмом, это может приводить и к снижению настроения человека, и к снижению самочувствия", - пояснила Черемискина.

Неприятная мелодия будильника провоцирует "короткий стресс", который портит человеку настроение и самочувствие в течение четырех часов после пробуждения.

сон стресс мелодия будильник пробуждение ирина черемискина
Актуальная аналитика
Новости спорта
РУСАДА играет не по правилам
Силовые структуры
"Звуковая кошка" - необычное шпионское приспособление агентов ЦРУ во время холодной войны
Формула небес
Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня
Последние материалы
Коронавирус негативно отразится на экономике и туризме Петербурга
Жена убила мужа, которому не понравилась ее еда
Медсестры мурманской больницы забыли про работу, выпив алкоголь. ВИДЕО
Сборные Китая не сыграют на ЧМ по хоккею с мячом из-за коронавируса
БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" готовят к госиспытаниям в 2022 году
Хлорирование питьевой воды приводит к образованию токсинов
Полиция пресекла деятельность банды автомошенников
Соперник Большунова в Кубке мира Клебо признал поражение в общем зачёте
В России могут снизить требования к космонавтам
Украинские горняки бастуют под землей из-за долгов по зарплате
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Шоу-бизнес
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Лекарства, вызывающие диабет
БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" готовят к госиспытаниям в 2022 году
РУСАДА играет не по правилам
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Соперник Большунова в Кубке мира Клебо признал поражение в общем зачёте
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Хлорирование питьевой воды приводит к образованию токсинов
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Певицу Любовь Успенскую ожидает массовая травля
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Украинский политолог: научите Зеленского думать, что говорить
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Эрдоган поставил Путину ультиматум
Поздравления блокадников обернулись травлей
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ