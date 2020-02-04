Симнологи пришли к выводу, что мелодия будильника влияет на здоровье человека после пробуждения еще в течение нескольких часов. Об этом "Лайфу" рассказала доцент кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС Ирина Черемискина. По ее словам, от тревожных звуков нужно отказаться, поскольку они оставляют негативный отпечаток на весь день.
"Связано это, прежде всего, с естественными биопотенциалами коры головного мозга. То есть его основным ритмом. И если резкий звук будильника вступает в диссоциацию с этим ритмом, это может приводить и к снижению настроения человека, и к снижению самочувствия", - пояснила Черемискина.
Неприятная мелодия будильника провоцирует "короткий стресс", который портит человеку настроение и самочувствие в течение четырех часов после пробуждения.
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