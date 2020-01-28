Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественских парламентских встречах в Совфеде заявил о том, что нужно добиться значительного сокращения количества абортов в России.

Патриарх Кирилл призывает исключить аборты из ОМС

Свою позицию он аргументировал тем, что это необходимо для решения демографической проблемы в России.

"Увеличение численности населения - одна из важнейших задач нашего государства", - заявил он.

В связи с этим патриарх Кирилл считает необходимым ограничить количество абортов, которые делают без медицинских показаний.

Патриарх предлагает не запрещать аборты полностью, а исключить эту услугу из ОМС, то есть женщины смогут сделать аборт только платно. Аборты на бесплатной основе могут быть сделаны только по показаниям врача.

Патриарх Кирилл утверждает, что данная мера позволит уже через 10 лет увеличить население на 10 миллионов.