В Москве 23-летний человек чуть не лишился руки из-за нападения кота

Молодой человек чуть не лишился руки после того, как решил выкурить сигарету из-за нападения кота. Инцидент произошел в одной из ветклиник Москвы.

В ветеринарную клинику привезли бездомного кота, который нуждался в медицинской помощи.

23-летний молодой человек вызвался добровольцем, чтобы помочь ветеринару справиться с животным. Но кот оказывал активное сопротивление и в результате повредил молодому человеку правую кисть.

Помощник ветеринара чуть не лишился руки

Медики обработали ему раны и обмотали руку повязкой, пропитанной медицинским спиртом.

Получив стресс, молодой человек вышел покурить, из-за чего на его руке вспыхнула повязка. В итоге он получил еще и сильные ожоги. Медики опасались, что руку придется ампутировать.

Но, к счастью, конечность удалось спасти.

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