Молодой человек чуть не лишился руки после того, как решил выкурить сигарету из-за нападения кота. Инцидент произошел в одной из ветклиник Москвы.
В ветеринарную клинику привезли бездомного кота, который нуждался в медицинской помощи.
23-летний молодой человек вызвался добровольцем, чтобы помочь ветеринару справиться с животным. Но кот оказывал активное сопротивление и в результате повредил молодому человеку правую кисть.
Медики обработали ему раны и обмотали руку повязкой, пропитанной медицинским спиртом.
Получив стресс, молодой человек вышел покурить, из-за чего на его руке вспыхнула повязка. В итоге он получил еще и сильные ожоги. Медики опасались, что руку придется ампутировать.
Но, к счастью, конечность удалось спасти.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что злая кошка два дня не выпускала женщину из кухни.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.