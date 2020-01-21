Злая кошка два дня не выпускала женщину из кухни

Женщина два дня не могла выйти из кухни по причине агрессии со стороны кошки. Инцидент произошел в Архангельске.

Кто спас женщину?

Женщина пробыла в одной комнате с 17 по 19 января, пока не попросила через окно прохожего вызвать спасателей. Об этом сообщила "Двина-Информ".

Разъяренная кошка не давала хозяйке выйти, поскольку сразу нападала на нее. Спасатели проникли внутрь квартиры и обезвредили кошку с помощью одеяла. Затем они поместили животное в переноску и вернули хозяйке.