В Улан-Удэ ребенок засунул руку в мясорубку

Инцидент произошёл в столице Бурятии во вторник, 17 декабря. В спасательную службу поступило сообщение о том, что рука 1,5-годовалого ребенка попала в электромясорубку.

Спасатели сразу выехали на место происшествия. Оказалось, что пальчики малыша были всего в одном сантиметре от ножа. Пальцы не были отрезаны, но руку ребенка сильно зажало.

Старший смены Александр Михайлов смог разрезать мясорубку гидравлическим инструментом. Ребенка передали медикам.

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