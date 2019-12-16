В Подмосковье мужчине петардой оторвало палец

В городе Пушкино Московской области мужчине взрывом петарды оторвало палец.

Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили взорвать петарду на набережной города. Как утверждают очевидцы, они не успели вставить петарду в землю, взрыв произошел раньше.

В настоящее время мужчина находится в больнице. Он получил большое количество переломов пальцев. Кроме того, у мужчины повреждены артерии и сухожилия. Врачи пытаются сохранить ему руку.

Такие случаи нередки накануне Нового года, поэтому россиян призывают соблюдать меры безопасности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Испании танцовщица скончалась из-за взрыва пиротехники.