Эксперты рассказали о симптомах передозировки имбирем

Эксперты из Германии сообщили, что не стоит слишком увлекаться имбирем при лечения простудных заболеваний, так как имбирь - это не только пряность, но и лекарство.

Известно, что имбирь является отличным помощником иммунитета в осенне-зимний период. Если употреблять имбирь в большом количестве, то это может привести к раздражению слизистой в полости рта, а также может привести к изжоге, вздутию живота и диарее.

Также передозировка имбиря может привести к снижению давления, головокружению и слабости. Данные явления связаны со способностью имбиря разжижать кровь. Врачи отмечают, что люди, которые уже принимают лекарства для разжижения крови, должны прежде чем есть имбирь, должны проконсультироваться с врачом, так как корень имбиря может усилить эффект препарата.

Специалисты отмечают, что имбирь обладает большим количеством полезных свойств. Без вреда для здоровья в день можно употреблять около 50 граммов свежего имбиря.

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