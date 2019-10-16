Осень - время поддержать иммунитет

Наступает холодное время года - пора простуд. Хорошо, если летом удалось посетить солнечное морское побережье и запастись витаминами из фруктов. Чтобы предотвратить простудные заболевания в долгий зимний сезон, пора поддержать иммунитет и готовить организм к низким температурам, непогоде и серым дням.

Почему важно поддерживать иммунитет?

Иммунная система - это поставщик специальных антител в организме, которые защищают человека от негативного влияния внешней среды. Они блокируют действие вирусов и бактерий. При сбое в работе иммунной системы характерна быстрая утомляемость, общее плохое самочувствие и частые заболевания. Органами, ответственными за иммунитет, выступают: лимфатическая система, аппендикс и селезенка, вилочковая железа. В них формируются лимфоциты - клетки, которые и участвуют в борьбе с возбудителями заболеваний.

Холодное время года отличается волной простудных заболеваний. Помимо этого, негативно влияют на иммунную систему стресс, гиповитаминоз, вредные привычки (алкоголь, курение), несбалансированные диеты, длительный прием антибиотиков, плохая экология, повышенные нагрузки.

Важно укреплять иммунитет, чтобы сохранять общее хорошее самочувствие и защитить организм от хронических заболеваний.

Народные рецепты от простуд

Известные еще нашим бабушкам, есть несколько эффективных народных средств для укрепления иммунитета. Рецепты просты и действенны:

1. Самый известный - имбирь (200 г), лимон (2 шт) и мед (200 г). Готовую смесь из этих продуктов хранят в холодильнике и употребляют ежедневно по столовой ложке натощак.

2. Богатые витамином А и Е продукты: морковь, шпинат, шиповник, растительное масло, томатный сок. Витамины активируют работу тимуса и селезенки.

3. Отвар из еловой хвои: 3 ложки хвои 10 минут кипятить в 250 мл воды. После настойки употреблять трижды в день по 100 мл вместе с ложкой меда.

4. Отвар из изюма: 200 г темного изюма кипятят 10 минут в 0,5 л воды. После того, как настоится, и процеживания принимают по столовой ложке дважды в день.

5. Смесь свежевыжатых соков моркови и редьки смешивают в равных пропорциях по 100 мл, добавляют ложку меда. Принимают по столовой ложке два-три раза в день.

6. Самые полезные и иммуностимулирующие природные продукты - это чеснок, грецкие орехи (съедайте по 5 штук в день), мед с пыльцой (рассасывать не запивая).

7. Специи: куркума, корица, перец. Добавлять в готовые блюда.

8. Содержащие витамин С: цитрусы, яблоки, а также цинк (пивные дрожжи, зерновые) и селен (говядина, хлеб).

Для улучшения кровообращения и активации иммунной системы рекомендуют ежедневно совершать хотя бы непродолжительные прогулки на свежем воздухе (40-50 минут). К простым советам для повышения иммунитета относятся снижение вредных влияний (курения, употребление алкоголя), посещать баню раз в две недели, закаливание и занятия спортом.

Напротив, фармацевтические препараты для поддержания иммунитета врачи назначают в крайнем случае, когда организм подорван тяжелыми продолжительными заболеваниями или операцией. При частом применении таких препаратов у обычного человека иммунитет станет ленивым, его постоянно нужно будет стимулировать.

Фото:vitasip.com.tr

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