Эксперты придумали, как отличить "дикую" черную икру от промышленной

Ученые Сибирского федерального университета разработали уникальный способ, с помощью которого можно отличить икру и филе диких осетровых рыб от искусственно выращенных. Известно, что многие ценные виды рыб находятся под охраной государства, и их промысел жестко ограничивается или вообще запрещен. Но по-прежнему имеют место случаи браконьерства, из-за чего страдает енисейский осётр.

В аквакультуре для быстрого роста и набора массы осетровых выращивают на искусственных кормах, которые содержат, например, растительное сырье. В таких продуктах содержатся особые жирные кислоты, которые потом легко попасть в филе и икре осетров.

У диких сородичей этого нет, так как и пищей служат беспозвоночные, маленькие мелкие рыбы и водоросли. Эта пища имеет свои специфические биохимические маркеры.

Анализ делает в течение суток. Данный метод в настоящее время патентуется, в перспективе его могут использовать государственные центры стандартизации качества продукции и органы прокурорского надзора.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что китайцы перехватили у россиян рынок черной икры.