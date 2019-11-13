Физическая активность может предотвратить деменцию

Хорошая физическая форма и занятия спортом способны предотвратить развитие старческой деменции. К такому выводу пришли учёные Норвежского университета естественных и технических наук по результатам исследований, сообщает сайт MedicalXpress.

Атефе Тари, исследовательница кардиологических упражнений и ведущий автор этого исследования, воспользовалась данными, собранными на протяжении многих десятилетий. В период с 1984 по 1986 годы около 75 000 норвежцев приняли участие в масштабном исследовании, и 33 000 из них участвовали в повторном исследовании спустя одиннадцать лет. 320 человек, участвовавших в обоих исследованиях, впоследствии обращались за помощью в связи с возрастной деменцией и были включены в исследования по этой теме.

Оказалось, что среди них очень высока доля тех, кто в восьмидесятые и девяностые демонстрировал плохую физическую форму. При этом наименьшему риску деменции подвергались те, кто оставался в форме на протяжении всего периода исследований, но и среди тех, кто улучшил свои показатели к моменту второго исследования, вероятность развития деменции была ощутимо ниже. "Никогда не поздно начать заниматься физзарядкой", — подчеркнула Тари.

По результатам исследований норвежские учёные сделали вывод, что недостаток физической активности является независимым фактором риска развития возрастной деменции.