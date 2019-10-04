Врач назвала группы риска, способные заболеть гриппом с осложнениями

Главный врач клиники Adventist HealthCare Urgent Care в американском штате Мэриленд Амра Насир рассказала о людях. которые рискуют заболеть гриппом и получить возможные осложнения при болезни. По ее словам, в группу риска попадают дети, беременные женщины, пожилые люди, болеющие диабетом или астмой, а также курильщики.

По мнению медика, именно эти люди должны в первую очередь проходить вакцинацию. Всех этих людей объединяет одна особенность - ослабленный иммунитет, поэтому они более подвержены подхватить инфекцию, - указывает Насир. Врач призвала проходить вакцинацию ежегодно, как это рекомендовано в США для детей старше шести месяцев, поскольку ежегодно вирус гриппа становится опаснее.

В США кампания по вакцинации населения от гриппа началась 26 сентября. В этот день прививку от вируса сделали министру здравоохранения Алексу Азару на глазах журналистов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о возможных осложнениях после гриппа и простуды. Наиболее опасен, конечно, вирусный грипп. Он вызывает разрушение мерцательного эпителия, функцией которого является очистка дыхательных путей, и открывает доступ в легкие различным инфекциям. Поэтому чаще всего грипп осложняется бронхитом, пневмонией, ринитом, синуситом или отитом. Могут развиться воспалительные заболевания сердечно-сосудистой системы - миокардит и перикардит. Чаще всего это случается у пожилых людей.

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