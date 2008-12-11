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Автор Ирина Шлионская

Осложнения после гриппа и ОРВИ: какие бывают и что делать

Здоровье » Здоровье и профилактика

Забытые из-за "ковида" грипп и ОРВИ — не такие уж безобидные заболевания, как кажется. Дело в том, что они вызывают достаточно серьезные, а иногда и опасные для жизни осложнения. Можно ли их предупредить?

воспаление мозговой оболочки
воспаление мозговой оболочки

Вирусный грипп

Наиболее опасен, конечно, вирусный грипп. Он вызывает разрушение мерцательного эпителия, функцией которого является очистка дыхательных путей, и открывает доступ в легкие различным инфекциям. Поэтому чаще всего грипп осложняется:

  • бронхитом,
  • пневмонией,
  • ринитом,
  • синуситом,
  • отитом.

Могут развиться воспалительные заболевания сердечно-сосудистой системы — миокардит и перикардит. Чаще всего это случается у пожилых людей.

Осложнение в виде синдрома Рейе встречается в основном у детей, которых лечили во время гриппа аспирином. Синдром характеризуется сильной рвотой, которая может привести к отеку мозга и коме.

Синдром Гийена-Барре тоже характерен для детей. Он может быть как последствием вирусного гриппа, так и других ОРВИ. При нем развивается паралич периферических мышц конечностей. В легкой форме это выражается в мышечных болях, которые больной испытывает в течение нескольких дней. Повышается уровень миоглобина в моче (миоглобинурия), что может нарушить работу почек.

Поражения центральной нервной системы

Некоторые виды послегриппозных осложнений связаны с поражениями центральной нервной системы. Они проявляются в виде:

  • радикулита,
  • полиневрита,
  • невралгии.

Одним из самых распространенных поражений ЦНС при гриппе является арахноидит. Он опасен тем, что может развиться даже на 7-14-й день заболевания, когда человек уже считает себя выздоравливающим. При этом заболевании нарушается циркуляция спинномозговой жидкости и происходит воспаление паутинной оболочки мозга. Симптомы арахноидита могут быть различными, но всегда проявляются очень остро:

  • боль в области головы, лба или переносицы,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • мелькание "мушек" перед глазами.

Прежде всего усвойте: грипп, особенно с температурой, нельзя переносить на ногах!

Лечение гриппа

Обычно лечение проводят на дому. В тяжелых случаях больных госпитализируют. Показаниями к госпитализации являются:

температура выше 40°,

  • рвота,
  • судороги,
  • одышка,
  • аритмия,
  • гипертонический криз,
  • сильно выраженный токсикоз.

Больному назначают постельный режим. Помещение, где он находится, необходимо регулярно проветривать, избегая переохлаждения воздуха. Пища должна быть богата витаминами, нельзя есть жирное, жареное, соленое. Следует пить много жидкости.

Принимают по назначению врача различные препараты:

  • ремантадин,
  • амантадин,
  • аскорутин,
  • интерферон,
  • антигистаминные,
  • отхаркивающие средства.
Лекарства
Лекарства

Если у пациента затруднено дыхание, капают в ноздри эфедрин или нафтизин. Антибиотики назначают только при хронической инфекции, сильно выраженном иммунодефиците или длящемся больше пяти дней повышении температуры, сопровождающемся интоксикацией.

При гриппе ни в коем случае не стоит пытаться во что бы то ни стало снизить температуру: лихорадка — это важная защитная реакция организма. Опыт показывает, что при систематическом приеме жаропонижающих дольше держатся такие симптомы, как воспаление дыхательных путей и интоксикация, а также повышается риск осложнений.

Если температура очень высокая и плохо переносится больным, можно принимать ограниченные дозы анальгина или парацетамола (0,25-0,5 г однократно). Но лучше протирать кожу теплым раствором уксуса (0,25% — 0,5%) и использовать потогонные средства (отвар липового цвета, чай с лимоном или малиновым вареньем). Хороший эффект оказывают и горчичники. А вот о "согревающем" алкоголе забудьте! Даже однократный прием большой дозы спиртного во время гриппа может вызвать резкий скачок давления и коллапс.

Но даже если температура упала, это не значит, что вы уже здоровы и можете приступать к работе. Защитные силы организма в это время ослаблены, и вы можете легко подхватить бактериальную инфекцию, от которой будет не так-то просто избавиться. Поэтому при остро протекающем гриппе пациент обычно находится на больничном не менее 7-10 дней.

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Грипп: профилактика, симптомы, лечение
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы орви грипп простуда осложнение лечение гриппа
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