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Диетологи: как правильно принимать углеводы, чтобы не толстеть

Здоровье

Американские диетологи составили небольшую инструкции, как правильно принимать углеводы, чтобы не набрать лишний вес.

Диетологи: как правильно принимать углеводы, чтобы не толстеть

Углеводы жизненно важны для организма и помимо

  • картофеля,
  • риса,
  • макарон
  • и хлеба

содержатся еще в

  • овощах,
  • бобовых
  • и молочных продуктах,

сообщает Shape.

Причем, бобовые и молочные продукты содержат питательные вещества, необходимые организму каждый день.

Без углеводов падает энергетический уровень организма: ведь они создают запасы топлива в виде глюкозы. "Глюкоза перемещается в печень и мышцы для создания "магазинов" гликогена, в которые системы нашего организма отправляются, когда им нужна сила и выносливость", — приводит издание слова одного из исследователей — доктора Кассандру Форсайт из Центрального университета Коннектикута.

Глюкозу тело использует и для преобразования жира в энергию, сжигая его. Глюкоза ко всему прочему ускоряет работу мозга. Это показали результаты исследований, проведенные учеными из университета Тафтса:

женщины, сидевшие на безуглеводной диете, показывали наихудшие результаты в тестах на память. Прекращение подачи глюкозы снижает способности к обучению и запоминанию.

Глюкоза делает людей счастливыми: она помогает мозгу поглощать триптофан — аминокислоту, стимулирующую производство серотонина, нейротрансмиттера, который улучшает настроение и подавляет аппетит.

Количество углеводов, которые с пользой можно съедать каждый день, зависит от веса и уровня физической активности. При умеренной активности потребуется всего 1,5-2 грамма углеводов на каждый килограмм веса, при желании нарастить мышечную массу и тем, кто часто и интенсивно тренируется — 2,5-3 грамма углеводов на килограмм.

Предпочтение стоит отдавать

  • цельнозерновым,
  • бобовым,
  • овощам
  • и фруктам,

так как в них больше клетчатки, способной дольше сохранять энергию. А сложные углеводы помогают поддерживать текущий вес, эффективнее справляются с голодом и снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетологи также советуют распределить потребление углеводов на весь день, чтобы уровень бодрости и сил оставался оптимальным, соединяя их с белком и полезными жирами при каждом приеме пищи. Исследования показывают, что именно такой подход к питанию обеспечит вам здоровый метаболизм и прочие приятные бонусы, связанные со здоровьем и похудением.

Практически ни одна популярная статья о похудении не обходится без критики углеводов. Но, как оказалось, они того вовсе не заслуживают. Организм человека в обычных условиях не использует углеводы для построения жира. Мало того, последние исследования продемонстрировали: чем больше человек их потребляет, тем меньше у него вероятность поправиться.

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Как Есть Углеводы и Худеть
Автор: Редакция Правда.Ру
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