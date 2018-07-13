Названа неожиданная опасность бургеров

Если есть бургер три раза в неделю, то можно увеличить шансы заболеть астмой. Таковы научные выводы китайских экспертов из Сычуаньского университета, отмечает The Sun.
Кроме того, страсть к вредной пище провоцирует иные виды аллергических реакций: сенную лихорадку и ринит; усиливает воспаление дыхательных путей. При этом, например, газированные напитки не влияют столь пагубно на организм.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, почему люди так любят жирную пищу. Она активирует систему вознаграждения мозга, и человек чувствует большее удовлетворение, чем после вкушения полезной еды. Этот эффект провоцирует и переедание: людям приятно после трапезы, и они хотят продлить это ощущение.
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