Ученые выяснили, какие продукты предотвращают инсульт

Сыр, йогурт и сливочное масло способствуют предотвращению инсульта. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета.
Эксперты выяснили: эти продукты, несмотря на то, что они насыщены жирами, на 42% снижают риск гибели от инсульта. Дело в жирных кислотах, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Это открытие идет в разрез с расхожим мнением, будто надо вкушать обезжиренные сыры, йогурты и масло или выбирать с наименьшим процентом жирности. Авторы исследования предостерегают от этого: в таких продуктах содержится много сахара, что вредно для здоровья сердца. Кроме того, "молочка" с нормальным содержанием жира богата кальцием, он также снижает артериальное давление
Американские эксперты выразили надежду, что их исследование поможет людям разобраться в этой теме, вокруг которой много мифов и небылиц, а также способствует сохранению здоровья населения.
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