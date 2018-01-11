Ученые рассказали о диете, эффективной в предотвращении рака

Британские ученые пришли к выводу, что диета с высоким содержанием пищевых волокон может значительно снизить шансы заболеть колоректальным раком.

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Как сообщили исследователи британского Института Бабрахама, ДНК в эпителиальных тканях толстой кишки содержит высокий уровень гистонов, отвечающих за включение и выключение генов, то есть за их активность.

При этом короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) повышают уровень таких гистонов и уменьшают количество белка HDAC2, содержание которого ученые связывают с вероятностью возникновения рака.

Ученые обнаружили, что КЖК производятся организмом в процессе ферментирования пищевых волокон, которыми богаты овощи, фрукты, крупы.

А диета с высоким содержанием клетчатки способствует активной выработке КЖК, что, в свою очередь, важно для предотвращения рака.

Последнее исследование позволило выявить новую роль белка HDAC2, связанную с возникновением колоректального рака. Результаты исследования могут поспособствовать созданию нового лекарственного препарата.

"Правда. Ру" ранее писала о том, что выслеживать и уничтожать раковые клетки можно будет при помощи металла из астероида, ставшего причиной гибели живших на Земле динозавров.