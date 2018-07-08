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Развенчан миф об абсолютной пользе овсянки

Здоровье

Негативное влияние на усвояемость кальция и аллергичность — главные причины, по которым нужно быть осторожным, вводя овсянку в ежедневный рацион.

Развенчан миф об абсолютной пользе овсянки. 389218.jpeg

В овсяных хлопьях и крупе есть фитиновая кислота. Она вымывает кальций из костной ткани и мешает усваиваться тому, что наличествует в каше. Это "свойство" может отрицательно сказаться на детях, чьи кости еще не до конца сформировались, и людях в преклонном возрасте.

Также есть в овсянке и авенин. Этот белок может вызывать сильную аллергическую реакцию: сыпь, слабость, диарею. Может даже развиться целиакия- нарушение пищеварения, вызванное повреждением авенином ворсинок тонкого кишечника.

Не стоит забывать и о плюсах: каша богата клетчаткой, которая требуется для нормальной работы пищеварения. Кроме того, овсянка выводит токсины и канцерогены из организма, поддерживает иммунитет, снижает уровень холестерина и сахара в крови, "разгружает" поджелудочную железу, желчный пузырь и печень.

Еще одно достоинство блюда — содержащиеся витамины и микроэлементы: калий, марганец, витамины А, В, Е, аминокислоты, медленные углеводы и т. д.

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Темы еда польза овсянка здоровье
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