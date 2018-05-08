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Pepsi "умывают": в напитке обнаружен канцероген, вызывающий рак

Здоровье

Вы все еще пьете Pepsi? Напоминаем, это опасно для жизни!


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В 2013 году независимая исследовательская фирма Center for Environmental Health опубликовала результаты проведенных анализов, которые открыли шокирующие подробности об одном из самых популярных напитков — Pepsi. Дело в том, что в напитке было выявлено высокое содержание опасного вещества, 4-метилимидазола. Впоследствии сама компания всячески отрицала и вред этого вещества, и его содержание в своих напитках. 4-метилимидазол (4-MeI) — это составляющая часть красителя "карамельный", он также является сильнейшим канцерогеном.

Вскоре против компании PepsiCo был подан коллективный иск, который был удовлетворен судом Калифорнии. Исковые обязательства, наложенные на компанию, обязали ее снизить содержание опасного элемента, а также отправлять все партии товара на обязательную сертификацию перед реализацией.

Однако лишь в прошлом году против Pepsi состоялся очередной суд, по решению которого компания была обязана выполнять выше описанные требования применительно ко всей своей продукции, а не только распространяемой в пределах штата Калифорния.

Не сообщая о повышенном содержании химиката в напитке, компания нарушила ряд законов о правах потребителей. Согласно результатам исследований, превышение нормы содержания данного вещества в напитке может спровоцировать рак у одного из ста тысяч потребителей.

Согласно другому исследованию, от компании Mintel Leatherhead Food Research, проведенному позже, в том же 2013 году, оказалось, что карамельный краситель — один из наиболее распространенных в пищевой промышленности.

Стоит ли нам употреблять пищу с химикатами и красителями? Очевидно, что нет. Дело в том, что сегодня практически все продукты содержат в себе разного рода консерванты. Однако мы все еще вольны сами выбирать, что есть, а что — нет. Не стоит сдаваться и есть все, что попало. Знание — сила. Проведите небольшие исследования, узнайте больше о тех консервантах, красителях, эмульгаторах и стабилизаторах, которые содержат продукты питания, — это окажет вам неоценимую пользу.

При походе в магазин помните, что в наших руках есть огромная сила, мы можем пользоваться интернетом везде. Детально изучайте все этикетки и состав тех продуктов, которые вы покупаете. Тем самым вы минимизируете риск, который получаете, употребляя современные продукты.

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