Сердце будет биться. В США запретили аборты

На днях губернатор американского штата Айова Ким Рейнольдс подписала строжайший закон об абортах, который запрещает процедуру на сроке более шести недель.

Законопроект "51-46", известный под названием"Сердцебиение", недавно был одобрен палатой представителей Айовы и принят Сенатом.

Его суть такова — прежде чем разрешить прерывание беременности, врачи обязаны отправить женщину на ультразвуковое исследование. Если во время УЗИ у плода будет обнаружено сердцебиение, аборт, в соответствии с новый законом, разрешен не будет.

"Я верю, что всякая невинная жизнь драгоценна и священна, — сказала Ким Рейнольдс, подписывая закон. — Как губернатор я обещала сделать все, что в моих силах, чтобы защитить ее. И сегодня я это делаю".

Тот факт, что для жертв насилия и инцеста новый закон не будет применяться в полной мере, добавил биллю сторонников среди законодателей.

Противники же закона аргументируют свое негативное отношение тем, что теперь аборт будет позволен лишь на сроке, когда многие женщины о своей беременности еще вовсе не подозревают.

Американский союз развития гражданских свобод и организация Planned Parenthood, занимающаяся планированием семьи, пообещали отправиться в суд, чтобы остановить процесс вступления закона в силу.

Активисты, выступающие за право женщин на аборты, собрались в пятницу, 4 мая, у здания законодательного органа штата, чтобы выступить против нового закона и лично Ким Рейнольдс.

"Я здесь, чтобы сказать губернатору Рейнольдс: "Встретимся в суде", — цитирует upi. com слова президента Planned Parenthood Сюзанны де Бака.

Однако точку в дискуссии, похоже, ставить рано. Республиканские законодатели заявили, что, ожидают возвращения дела в Верховный суд и его пересмотра.

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