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Табачная пыль против садовых вредителей: какие насекомые боятся этого народного средства?

Секрет табачной пыли: какие садовые и огородные "враги" наиболее чувствительны к ней

3:09
Садоводство » Вредители и болезни

Табак - это не только привычный нам продукт, но и весьма эффективное средство защиты растений от вредителей. Многие садоводы годами используют табачную пыль для борьбы с различными насекомыми-вредителями, но не все знают, какие именно вредители наиболее чувствительны к этому народному средству.

Секрет табачной пыли: какие садовые и огородные "враги" наиболее чувствительны к ней
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Почему табак так действует на вредителей?

Табачная пыль оказывает инсектицидное действие на многих насекомых благодаря содержанию в них никотина. Это ядовитое вещество для большинства вредителей, поражая их нервную систему и вызывая параличи, конвульсии и гибель. 

Кроме того, табачные частицы могут забивать дыхательные отверстия насекомых, что также приводит к их отравлению и гибели. А ещё табачная пыль создаёт на поверхности растений неприятный для вредителей запах, отпугивая их.

Какие вредители боятся табачной пыли

Ниже представлены основные виды вредителей, которые наиболее чувствительны к табачной пыли:

1. Колорадский жук. Этот вредитель картофеля, томатов и баклажанов весьма уязвим перед табачной пылью. Она эффективно борется как со взрослыми жуками, так и с их личинками.

2. Трипсы. Эти мелкие насекомые-сосальщики, которые повреждают цветы и листья, хорошо реагируют на табачную пыль. Она угнетает их развитие и уничтожает популяции.

3. Паутинные клещи. Табачная пыль буквально парализует этих вредителей, останавливая их распространение и повреждение растений.

4. Тля. Этих вредных сосущих насекомых табачные пары и пыль отпугивают и заставляют прекратить питание на обработанных растениях.

5. Муравьи. Рассыпанная вокруг стволов и корневой системы растений табачная пыль помогает избавиться от нашествия муравьев.

Как правильно применять табачную пыль

Чтобы успешно использовать табачную пыль для борьбы с вредителями, важно соблюдать несколько простых правил:

1. Обрабатывать растения нужно в сухую безветренную погоду. Так пыль лучше будет удерживаться на листьях и стеблях.

2. Наносить пыль нужно тонким равномерным слоем на все доступные части растений - листья, стебли, почву у корней.

3. Обрабатывать нужно регулярно, каждые 7-10 дней, пока не будет достигнут желаемый эффект.

4. Особое внимание уделять молодым, активно растущим частям растений, где сосредоточены основные вредители.

5. Для усиления эффекта можно добавлять в табачную пыль немного измельченного красного перца.

Следуя этим простым правилам, вы сможете эффективно использовать табачную пыль для защиты своих растений от многих распространенных вредителей. Это дешёвое и доступное народное средство станет отличной альтернативой химическим инсектицидам.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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