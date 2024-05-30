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Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения

Не все дачники знают: вот какие удобрения добавить цветущим томатам

2:37
Садоводство » Овощи

Период цветения - один из ключевых этапов в развитии томатов. Именно в это время растениям требуется оптимальное питание, чтобы обеспечить обильное и равномерное плодоношение. Правильно подобранные минеральные удобрения помогут подкормить помидоры и поддержать их в этот важный период.

Не все дачники знают: вот какие удобрения добавить цветущим томатам
Фото: commons.wikimedia.org by Felagund is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зачем подкармливать помидоры во время цветения
Цветение и завязывание плодов у томатов - очень энергозатратные процессы для растений. Чтобы сформировать большое количество цветков, а затем и завязей, помидорам требуется много питательных веществ. Без достаточного количества макро- и микроэлементов растения могут:

  • плохо или неравномерно цвести;
  • сбрасывать цветки и завязи;
  • образовывать деформированные, мелкие плоды;
  • снижать общую урожайность;
  • становиться более восприимчивыми к болезням.

Поэтому регулярные подкормки во время цветения и плодообразования просто необходимы для получения обильного, качественного урожая томатов.

Какие минеральные удобрения использовать

Для помидоров во время цветения лучше всего использовать сбалансированные комплексные минеральные удобрения. Они содержат оптимальный набор и соотношение основных макроэлементов, необходимых в этот период:

  • азот (N) - способствует росту вегетативной массы, стимулирует образование завязей;
  • фосфор (P) - улучшает цветение, плодообразование, повышает качество плодов;
  • калий (K) - отвечает за вызревание плодов, их транспортабельность и хранение.

Кроме того, томаты во время цветения нуждаются и в микроэлементах:

  • магний (Mg) - участвует в образовании хлорофилла, улучшает усвоение других питательных веществ;
  • кальций (Ca) - важен для формирования прочной клеточной стенки плодов;
  • бор (B) - стимулирует цветение и завязывание плодов.

Хорошие варианты для подкормки томатов в период цветения:

  • комплексные удобрения "Кемира Универсал", "Агрикола" для томатов;
  • минеральные комплексы типа "Плодородие", "Здоровый урожай";
  • монокомпонентные удобрения, содержащие фосфор и калий (суперфосфат, сульфат калия).

Дозы и сроки внесения удобрений лучше уточнить у специалистов, так как они зависят от состояния почвы, сорта помидоров и климатических условий.

Правильное питание томатов в период цветения станет залогом получения обильного и качественного урожая вкусных, сочных помидоров.

Подкормка томатов во время цветения
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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