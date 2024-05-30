Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения

Не все дачники знают: вот какие удобрения добавить цветущим томатам

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Период цветения - один из ключевых этапов в развитии томатов. Именно в это время растениям требуется оптимальное питание, чтобы обеспечить обильное и равномерное плодоношение. Правильно подобранные минеральные удобрения помогут подкормить помидоры и поддержать их в этот важный период.

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Зачем подкармливать помидоры во время цветения

Цветение и завязывание плодов у томатов - очень энергозатратные процессы для растений. Чтобы сформировать большое количество цветков, а затем и завязей, помидорам требуется много питательных веществ. Без достаточного количества макро- и микроэлементов растения могут:

плохо или неравномерно цвести;

сбрасывать цветки и завязи;

образовывать деформированные, мелкие плоды;

снижать общую урожайность;

становиться более восприимчивыми к болезням.

Поэтому регулярные подкормки во время цветения и плодообразования просто необходимы для получения обильного, качественного урожая томатов.

Какие минеральные удобрения использовать

Для помидоров во время цветения лучше всего использовать сбалансированные комплексные минеральные удобрения. Они содержат оптимальный набор и соотношение основных макроэлементов, необходимых в этот период:

азот (N) - способствует росту вегетативной массы, стимулирует образование завязей;

фосфор (P) - улучшает цветение, плодообразование, повышает качество плодов;

калий (K) - отвечает за вызревание плодов, их транспортабельность и хранение.

Кроме того, томаты во время цветения нуждаются и в микроэлементах:

магний (Mg) - участвует в образовании хлорофилла, улучшает усвоение других питательных веществ;

кальций (Ca) - важен для формирования прочной клеточной стенки плодов;

бор (B) - стимулирует цветение и завязывание плодов.

Хорошие варианты для подкормки томатов в период цветения:

комплексные удобрения "Кемира Универсал", "Агрикола" для томатов;

минеральные комплексы типа "Плодородие", "Здоровый урожай";

монокомпонентные удобрения, содержащие фосфор и калий (суперфосфат, сульфат калия).

Дозы и сроки внесения удобрений лучше уточнить у специалистов, так как они зависят от состояния почвы, сорта помидоров и климатических условий.

Правильное питание томатов в период цветения станет залогом получения обильного и качественного урожая вкусных, сочных помидоров.