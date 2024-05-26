Многолетник вечерняя фиалка, который будет радовать вас только вечером

Энотера, или вечерняя фиалка, - это удивительно красивый многолетник с яркими цветами, которые расцветают только вечером. Этот растение отлично подойдет для украшения сада или цветника благодаря своей изысканной красоте. Если вы хотите вырастить красивый многолетник энотера, следуйте простым инструкциям ниже.
Для выращивания энотера выберите солнечное место или полутень. Растение нуждается в достаточном количестве света для развития и обильного цветения. Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной, с нейтральным или слегка кислым уровнем pH.
Посадите рассаду или семена энотера в грунт в начале весны после того, как прошли все заморозки. Расстояние между растениями должно быть около 30 см. Глубина посадки зависит от типа энотера: для семян - 0,5 см, для рассады - глубина корня.
Энотера не требует особого ухода, но несколько простых действий помогут вам вырастить красивое и здоровое растение. Регулярно поливайте энотеру в период сухости, особенно во время цветения. Удобряйте растение органическими или минеральными удобрениями раз в месяц. Перед зимним хранением укорените растение, чтобы сохранить его на следующий год.
Вы можете умножить энотеру путем деления куста или черенкованием. Деление куста производится весной перед началом активного роста. Черенкование проводится в начале лета, когда растение имеет достаточное количество зеленой массы.
Энотера - красивое и удивительное растение, которое порадует вас своими яркими цветами на протяжении всего лета и осени. Следуя простым правилам выращивания, вы сможете создать удивительный цветник с этим многолетником.
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