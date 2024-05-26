Многолетник вечерняя фиалка, который будет радовать вас только вечером

Украсьте сад энотерой: как ухаживать за этим цветком

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Энотера, или вечерняя фиалка, - это удивительно красивый многолетник с яркими цветами, которые расцветают только вечером. Этот растение отлично подойдет для украшения сада или цветника благодаря своей изысканной красоте. Если вы хотите вырастить красивый многолетник энотера, следуйте простым инструкциям ниже.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор места и почвы

Для выращивания энотера выберите солнечное место или полутень. Растение нуждается в достаточном количестве света для развития и обильного цветения. Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной, с нейтральным или слегка кислым уровнем pH.

Посадка

Посадите рассаду или семена энотера в грунт в начале весны после того, как прошли все заморозки. Расстояние между растениями должно быть около 30 см. Глубина посадки зависит от типа энотера: для семян - 0,5 см, для рассады - глубина корня.

Уход

Энотера не требует особого ухода, но несколько простых действий помогут вам вырастить красивое и здоровое растение. Регулярно поливайте энотеру в период сухости, особенно во время цветения. Удобряйте растение органическими или минеральными удобрениями раз в месяц. Перед зимним хранением укорените растение, чтобы сохранить его на следующий год.

Размножение

Вы можете умножить энотеру путем деления куста или черенкованием. Деление куста производится весной перед началом активного роста. Черенкование проводится в начале лета, когда растение имеет достаточное количество зеленой массы.

Энотера - красивое и удивительное растение, которое порадует вас своими яркими цветами на протяжении всего лета и осени. Следуя простым правилам выращивания, вы сможете создать удивительный цветник с этим многолетником.