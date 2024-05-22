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Высокие вкусовые качества: эти сорта моркови обожают садоводы за устойчивость к болезням и отменный урожай

Эти сорта моркови ценятся садоводами по нескольким причинам

1:35
Садоводство » Овощи

Эти три сорта моркови отличаются высокими вкусовыми качествами, хорошей урожайностью и устойчивостью к болезням, что делает их отличным выбором для садоводов.

Эти сорта моркови ценятся садоводами по нескольким причинам
Фото: commons.wikimedia.org by Challiyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Нантская 4"

Этот сорт является одним из самых популярных и универсальных. Морковь имеет цилиндрическую форму с тупым концом, ярко-оранжевого цвета. Обладает отличными вкусовыми качествами, сладкая и сочная. Хорошо хранится и устойчива к растрескиванию. Подходит для большинства регионов и не требует особых условий для выращивания. Урожай можно собирать через 90-110 дней после посева.

"Королева осени"

Среднепоздний сорт с высоким содержанием каротина. Корнеплоды имеют ярко-оранжевый цвет и цилиндрическую форму с заостренным концом. Отличается длительным сроком хранения и устойчивостью к болезням. Идеален для зимнего хранения и переработки. Подходит для посева в открытый грунт. Урожай созревает через 110-120 дней после посева.

"Шантане Роял"

Сорт с короткими, конусообразными корнеплодами насыщенного оранжевого цвета. Отличается высокой урожайностью. Имеет отличные вкусовые качества, хрустящая и сочная. Устойчива к стрелкованию и растрескиванию. Подходит для различных типов почв, включая тяжелые и глинистые. Урожай можно собирать через 90-100 дней после посева.

Морковь - итоги сезона. Ройял-форто. Нектар. Найроби. Краса-девица. Королева осени.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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