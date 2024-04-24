Вот чем обработайте капусту от слизней: шансов на выживание у них не останется

Как уничтожить слизней

0:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Существует множество методов борьбы со слизнями. Данный способ, предложенный автором Дзен-канала "Маленькая Дача", показывает высокую эффективность. Он поможет тогда, когда уже появились вредители.

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Возьмите 1 столовую ложку скипидара и разведите в десяти литрах воды. Сделайте веник для обработки растений. Пройдитесь им по капусте. Слизней не будет.

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