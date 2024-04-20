Будут радовать до первых холодов. Рассказываем что посеять из цветов

Какие цветы сеять в апреле, чтобы цвели до холодов?

1:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В апреле можно сеять множество разнообразных цветов, которые будут радовать глаза своими красочными бутонами в теплые летние дни. Но если вы хотите получить наиболее удачный результат, то стоит обратить внимание на несколько основных видов цветов, которые лучше всего сеять именно в апреле.

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В первую очередь, это однолетние цветы, такие как астры, гвоздики, календулы, незабудки и другие. Они отлично справляются с посевом в апреле и быстро прорастают, давая красивые и яркие цветы уже в начале лета.

Также в апреле можно сеять многолетние цветы, например, ирисы, пионы, лилии и другие. Они требуют более длительного времени для прорастания, но зато радуют своими цветами не только в этом году, но и в следующие.

Не забывайте и о цветах, которые можно выращивать из семян, например, ромашки, васильки, космеи и другие. Они не только красивы, но и полезны для привлечения пчел и других полезных насекомых в сад.

Важно помнить, что для успешного посева цветов в апреле необходимо выбирать солнечные и защищенные от ветра места, а также следить за умеренным поливом и регулярной подкормкой. Также не забывайте о правильной подготовке почвы перед посевом.