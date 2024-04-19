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Не выбрасывайте картофельные очистки, если у вас есть свой огород

Что делать с очистками картофеля садоводу?

1:50
Садоводство » Советы

При выращивании картофеля, садоводы часто сталкиваются с проблемой — что делать с очистками после чистки овощей? Многие просто выбрасывают их, не подозревая, что это может принести вред не только окружающей среде, но и самому урожаю.

Что делать с очистками картофеля садоводу?
Фото: commons.wikimedia.org by Alice Wiegand is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, очистки картофеля содержат большое количество питательных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка. Они могут быть использованы для приготовления питательного бульона или добавлены в компост, который в дальнейшем будет использован для удобрения почвы. Таким образом, садоводы могут получить дополнительную пользу от своего урожая, не выбрасывая полезные вещества.

Во-вторых, очистки картофеля могут быть использованы для борьбы с вредителями и болезнями. Например, они могут быть разложены вокруг растений, чтобы отпугнуть вредных насекомых, таких как тля и жуки. Также, они могут быть использованы для приготовления настоев и отваров, которые помогут защитить растения от различных заболеваний.

Кроме того, очистки картофеля могут быть использованы для создания органического удобрения. Они содержат много органического вещества, которое будет полезно для почвы и растений. Органическое удобрение не только улучшает качество почвы, но и способствует росту и развитию растений, что в свою очередь повышает урожайность.

Кроме того, выбрасывая очистки картофеля, садоводы могут нанести вред окружающей среде. Они могут загрязнять почву и воду, а также привлекать вредителей и болезни. Вместо этого, лучше использовать их для создания полезных веществ и удобрений, которые будут способствовать здоровому росту растений и улучшению качества почвы.

Картофельные очистки как удобрение для сада и огорода: как использовать
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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