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Планируем фруктовый сад: рассказываем о важных моментах

Как грамотно спланировать фруктовый сад

1:38
Садоводство » Советы

Фруктовый сад — важная часть приусадебного участка, влияющая на будущий урожай. Необходимо правильно спланировать его расположение и структуру для оптимального развития растений.

Как грамотно спланировать фруктовый сад
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Выбор участка для сада требует внимательного подхода: предпочтительно выбирать открытое и хорошо освещённое место, избегая низин и мест с застойной влагой.

Очистив участок от пней и мусора, следует вспахать почву и определить её состав для правильного ухода за растениями. Рекомендуется начертить схему расположения сада, указав на ней виды культур и их размещение.

Для лучшей освещённости растения следует располагать с севера на юг, учитывая совместимость между ними. Необходимо оставить место для посадки новых культур, так как хорошо спланированный сад плодоносит долгие годы.

При посадке фруктовых деревьев следует выделять под каждое примерно 4 кв. м. площади и учитывать расстояние между посадочными ямами. Рекомендуется использовать разнообразные виды культур, включая колоновидные сорта яблонь и груш, которые морозоустойчивы и легче в уходе.

Формирование сада из ранних, средних и поздних сортов обеспечивает свежие плоды на протяжении всего теплого сезона. Районированные сорта с иммунитетом к вредителям и погодным условиям рекомендуется также учитывать при выборе культур.

Подготовка фруктового сада осуществляется осенью с подготовкой посадочных ям под размер корневой системы растений.

Как правильно спроектировать свой сад
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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