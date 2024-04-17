Планируем фруктовый сад: рассказываем о важных моментах

Как грамотно спланировать фруктовый сад

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Фруктовый сад — важная часть приусадебного участка, влияющая на будущий урожай. Необходимо правильно спланировать его расположение и структуру для оптимального развития растений.

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Выбор участка для сада требует внимательного подхода: предпочтительно выбирать открытое и хорошо освещённое место, избегая низин и мест с застойной влагой.

Очистив участок от пней и мусора, следует вспахать почву и определить её состав для правильного ухода за растениями. Рекомендуется начертить схему расположения сада, указав на ней виды культур и их размещение.

Для лучшей освещённости растения следует располагать с севера на юг, учитывая совместимость между ними. Необходимо оставить место для посадки новых культур, так как хорошо спланированный сад плодоносит долгие годы.

При посадке фруктовых деревьев следует выделять под каждое примерно 4 кв. м. площади и учитывать расстояние между посадочными ямами. Рекомендуется использовать разнообразные виды культур, включая колоновидные сорта яблонь и груш, которые морозоустойчивы и легче в уходе.

Формирование сада из ранних, средних и поздних сортов обеспечивает свежие плоды на протяжении всего теплого сезона. Районированные сорта с иммунитетом к вредителям и погодным условиям рекомендуется также учитывать при выборе культур.

Подготовка фруктового сада осуществляется осенью с подготовкой посадочных ям под размер корневой системы растений.