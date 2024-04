Планируем фруктовый сад: рассказываем о важных моментах

Фруктовый сад — важная часть приусадебного участка, влияющая на будущий урожай. Необходимо правильно спланировать его расположение и структуру для оптимального развития растений.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic