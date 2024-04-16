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Рассказываем о сливе, чтобы был богатый урожай

Чем подкормить сливу весной?

2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Среди множества растений, которые просыпаются весной, особое место занимает слива. Это плодовое дерево, которое радует нас сочными и вкусными плодами в летнее время. Чтобы слива могла дать богатый урожай, ей необходимо обеспечить правильное питание, особенно весной.

Чем подкормить сливу весной?
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сразу, весной, необходимо провести обрезку. Обрезка позволяет удалить сухие и поврежденные ветки, а также сформировать крону дерева. Это позволит сливе получить больше света и питательных веществ, что положительно скажется на ее росте и развитии.

После обрезки необходимо приступить к подкормке сливы. Весной растения нуждаются в большом количестве азота, который способствует росту и развитию зеленой массы. Для подкормки сливы можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. Они не только обеспечат растение азотом, но и улучшат структуру почвы.

Также важно уделять внимание микроэлементам, которые необходимы для нормального функционирования растения. Особенно важными являются калий и фосфор. Калий улучшает иммунитет растения и способствует формированию крепких плодов, а фосфор необходим для развития корневой системы и цветения.

Для подкормки сливы можно использовать специальные минеральные удобрения, которые содержат необходимые микроэлементы. Они легко растворяются в воде и удобно наносятся на почву вокруг ствола дерева. Не забывайте также о поливе растения, особенно в период цветения и образования плодов.

Важно помнить, что подкормка сливы должна быть регулярной и умеренной. Слишком большое количество удобрений может негативно повлиять на растение и привести к перегрузке питательными веществами. Поэтому следите за состоянием сливы и регулируйте количество удобрений в зависимости от ее потребностей.

Также не забывайте о защите сливы от вредителей и болезней. Весной растения особенно уязвимы, поэтому регулярно осматривайте их на наличие вредителей и обрабатывайте специальными препаратами при необходимости.

Плодовые деревья. Почему не плодоносит вишня и слива? Подкормка плодовых деревьев
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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