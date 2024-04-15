Рассказываем как убедиться, что семена взойдут и дадут хороший урожай

Как проверить семена на всхожесть?

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Семена — это маленькие зёрна, которые содержат в себе будущие растения. Они являются основой для выращивания различных культурных растений, таких как овощи, фрукты, цветы и травы. Но как убедиться, что семена, которые вы планируете посадить, будут всходить и дать хороший урожай? В этой статье мы расскажем о том, как проверить семена на всхожесть.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Важно приобретать семена только у надёжных производителей или проверенных продавцов. Также следует обратить внимание на срок годности семян, который указан на упаковке. Семена, которые просрочены, могут иметь низкую всхожесть или вообще не всходить.

Также нужно провести тест на всхожесть. Для этого вам понадобятся семена, влажная губка или ватный диск, пластиковый пакет и маркер. Возьмите 10-20 семян и поместите их на влажную губку или ватный диск. Затем положите губку или диск в пластиковый пакет и закройте его. Не забудьте пометить пакет маркером с названием семян и датой.

Поместите пакет в теплое место и следите за ним в течение 7-10 дней. Важно, чтобы температура в помещении была не ниже 20 градусов Цельсия. После этого периода откройте пакет и проверьте, сколько семян проросло. Если проросло 8-10 семян из 10, то это означает, что всхожесть семян составляет 80-100%. Если проросло меньше, то всхожесть семян ниже и их следует заменить.

Также можно провести более точный тест на всхожесть, используя питательную среду. Для этого понадобятся семена, питательная среда (можно приобрести в магазине или приготовить самостоятельно), пластиковые контейнеры и маркер. Разместите семена на поверхности питательной среды и закройте контейнеры. Пометьте каждый контейнер с названием семян и датой.

Поместите контейнеры в теплое место и следите за ними в течение 7-10 дней. После этого периода откройте контейнеры и посмотрите, сколько семян проросло. Если проросло 8-10 семян из 10, то это означает, что всхожесть семян составляет 80-100%.