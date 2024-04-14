Сорта вишни для средней полосы РФ: дают сочные и тёмно-красные ягоды

Эти сорта вишни подходят для выращивания в средней полосе РФ.
Сорт "Встреча". Вырастает до 2 метров. Даёт крупные ягоды с насыщенным тёмно-красным цветом и отличным вкусом. Хорошо подходит для выращивания в среднем климате, устойчив к морозам и не требует особого ухода.
Сорт "Ночка". Это гибрид черешни и вишни, растущий до 3 метров. Обильно плодоносит крупными тёмно-красными ягодами со сладким вкусом. Хорошо переносит морозы и засухи, предпочитает солнце и не требует особого ухода.
Сорт "Ивановна". Этот гибрид характеризуется высокой урожайностью и крупными тёмно-красными плодами с мягкой сладкой мякотью. Устойчив к морозам и засухам, предпочитает солнечные участки и не требует особых забот.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.