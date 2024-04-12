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Чем больше кисть томата, тем больше будет плодов

Как формировать кисти крупноплодных томатов

1:59
Садоводство » Советы

Кисти крупноплодных томатов являются одним из главных показателей успешного выращивания этого овоща. Чем больше и крепче кисти, тем больше плодов можно собрать с одного куста. Поэтому формирование кистей является важным этапом возделывания крупноплодных томатов

Как формировать кисти крупноплодных томатов
Фото: flickr.com by Ton Rulkens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Первым шагом при формировании кистей является выбор подходящего сорта томатов. Для получения крупных плодов необходимо выбирать сорта с большими кистями, например, "Большой Мамонт" или "Гигантский Биф". Также важно учитывать климатические условия и тип почвы, чтобы выбрать наиболее подходящий сорт для конкретного региона.

Вторым шагом является правильная подготовка почвы. Для формирования крупных кистей необходимо обеспечить растения питательными веществами. Для этого рекомендуется вносить органические удобрения, такие как компост или перегной, в почву перед посадкой рассады. Также важно поддерживать оптимальный уровень влажности почвы, чтобы растения могли получать достаточное количество воды.

Третьим шагом является правильная подрезка растений. Чтобы кисти томатов были крупными и крепкими, необходимо оставлять на каждом кусте не более 3-4 стеблей. Остальные стебли следует удалить, чтобы растение не тратило энергию на их рост. Также важно удалять боковые побеги, чтобы растение не тратило силы на их развитие.

Четвертым шагом является поддержка кистей. Когда томаты начинают формировать кисти, необходимо установить поддерживающие конструкции, чтобы они не ломались под тяжестью плодов. Для этого можно использовать специальные опоры или просто привязать кисти к опоре ниткой.

Пятый шаг — регулярный полив и подкормка. Для формирования крупных кистей необходимо обеспечивать растения достаточным количеством воды и питательных веществ. Рекомендуется поливать томаты каждые 2-3 дня, а также вносить комплексные удобрения раз в 2 недели.

Как правильно формировать кисти томатов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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