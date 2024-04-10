Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Эти способы помогут избавиться от слизней. Данные моллюски предпочитают влажные условия, укрытые мульчей грядки — здесь им комфортно и есть, и прятаться.
Первый метод — нашатырь. Слизни не переносят его запаха и разбегаются от него. Следует обработать грядки раствором нашатыря: от 1 ч. л. на 10 л воды на грядках с растениями, до 1 ст. л. на 1 л воды на безрастительных участках.
Второй метод — кофе. Слизни не любят запах кофе и избегают его. Опрыскивайте грядки слабым раствором кофе — это создаст им дискомфорт.
Сочетая оба метода и регулярно повторяя процедуры, можно избавиться от слизней на участке.
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