Эта процедура сохранит красоту и здоровье растений - обрезка

Говорим о кустарниках, которые надо обрезать в начале весны

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

В начале весны, когда природа просыпается от зимней спячки, наступает время для обрезки декоративных кустарников. Это важная процедура, которая помогает сохранить красоту и здоровье растений, а также способствует их более обильному цветению в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обычно обрезке подлежат кустарники, цветущие на побегах текущего года. К таким относятся, например, сирень, жасмин, розы, форзиция, декоративные крыжовники и другие.

Обрезка кустарников в начале весны имеет несколько целей. Во-первых, это помогает убрать поврежденные, засохшие или замерзшие ветки, которые могут негативно влиять на общее состояние растения. Во-вторых, обрезка способствует формированию красивой и компактной кроны, что делает кустарники более эстетичными и удобными для ухода. Кроме того, обрезка стимулирует рост новых побегов и цветоносных почек, что приводит к более обильному и красивому цветению.

Перед обрезкой необходимо подготовить инструменты. Для этой процедуры понадобятся острые и чистые секаторы, пилка для обрезки толстых веток, а также садовые перчатки для защиты рук. При обрезке следует придерживаться нескольких правил. Во-первых, необходимо обрезать ветки на расстоянии около 5-10 см от земли или от основания куста.

Кроме того, следует удалять все повреждённые и старые ветки, а также те, которые растут внутрь куста или пересекаются с другими ветками. В-третьих, при обрезке необходимо следить за тем, чтобы кустарник сохранял свою естественную форму и не был сильно обрезан, так как это может негативно повлиять на его рост и цветение.

После обрезки необходимо убрать все отрезанные ветки и провести санитарную обработку инструментов. Также рекомендуется подкормить кустарники органическими удобрениями, чтобы они получили необходимые питательные вещества для активного роста и цветения.