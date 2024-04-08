Это доступный и экономичный способ: говорим о выращивании земляники

Как вырастить землянику из семян?

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Земляника - это один из самых популярных и любимых садовых ягодных культур. Её сочные и сладкие плоды не только приятно украшают сад, но и являются ценным источником витаминов и питательных веществ. Многие садоводы предпочитают выращивать землянику из семян, так как это более доступный и экономичный способ, чем покупка рассады.

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Как же правильно выращивать землянику из семян?

1. Подготовка почвы. Для выращивания земляники из семян необходима плодородная и рыхлая почва. Лучше всего подойдет смесь из песка, торфа и перегноя. Перед посевом семян необходимо просеять почву и хорошо ее увлажнить.

2. Выбор семян. Для выращивания земляники лучше всего использовать семена сортов, которые хорошо приживаются в вашем регионе. Также обратите внимание на сроки созревания и устойчивость к болезням. Чем качественнее семена, тем больше шансов на успешный урожай.

3. Посев семян. Семена земляники необходимо посеять на глубину 1-2 см, соблюдая расстояние между ними около 5 см. После посева почву следует утрамбовать и хорошо увлажнить. Для лучшего прорастания семян можно накрыть посев пленкой или стеклом.

4. Уход за посевами. После появления всходов необходимо убрать пленку или стекло и обеспечить рассаде регулярный полив. Также важно следить за тем, чтобы почва всегда была влажной, но не переувлажненной. При необходимости можно использовать органические удобрения.

5. Пикировка рассады. Когда рассаде будет около 3-4 настоящих листочков, ее необходимо пикировать. Для этого каждое растение пересаживают в отдельный горшок или ячейку, чтобы они имели достаточно места для роста.

6. Подготовка к посадке в грунт. Когда рассада будет достаточно крепкой, ее можно высадить в открытый грунт. Для этого выбирайте солнечное место и хорошо подготовьте почву, добавив в нее компост или перегной.

7. Посадка рассады в грунт. Рассаду земляники следует высаживать на расстоянии 20-30 см.