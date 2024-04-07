На зависть гостям и соседям! Посадите эти 7 растений в саду и у вас всегда будет восхитительный чай

Душистые травы для чая на собственном участке

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не всегда удается найти качественный чай в магазинах. Почему бы не вырастить ароматические травы для чая на своем собственном участке? Домашний чай, приготовленный из свежих трав, всегда покорит сердца гостей.

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Первым растением, на которое стоит обратить внимание, является вербена лимонная или алоизия трехлистная, придающая напитку особый цитрусовый вкус. Чай с вербеной обладает ароматом и освежает, делая его бодрящим. Это растение будет радовать вас до поздней осени.

Душица обыкновенная также известна своими полезными свойствами. Чай с добавлением душицы имеет цветочный аромат и полезен для здоровья. Он помогает при простудных заболеваниях, проблемах с ЖКТ, а также считается эффективным средством против паразитов и зубной боли.

Коровяк густоцветковый прекрасно подойдет для тех, кто любит чай с медом, так как его цветы имеют приятный медовый запах, делая напиток слегка сладким уже без добавления сахара. Более того, это растение радует глаз своим ярким цветением.

Мелисса лекарственная — одно из самых любимых растений среди садоводов. Чай с мелиссой оказывает общеукрепляющее действие и особенно полезен для борьбы с бессонницей. Лимонная мята, в свою очередь, помимо своих ценных свойств, еще и отпугивает тлю, что делает ее ценным растением для садоводов.

Мята способствует снижению артериального давления, поэтому мятный чай особенно рекомендуется людям с гипертонией. Однако стоит помнить, что у мужчин частое употребление мяты может снизить уровень тестостерона.

Чай с тимьяном ползучим или чабрецом непременно стоит попробовать. Аромат этого напитка делает его уютным и теплым, особенно летом. Кроме того, чабрец помогает при кашле и улучшает очищение легких от вредных веществ.

Монарда, хотя часто выращивается как декоративное растение, также может быть использована для приготовления чая. Это растение прекрасно сочетается с другими растениями, такими как ромашка и иван-чай, и помогает уменьшить нервное напряжение.