На зависть гостям и соседям! Посадите эти 7 растений в саду и у вас всегда будет восхитительный чай

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Душистые травы для чая на собственном участке

2:13
Садоводство

Не всегда удается найти качественный чай в магазинах. Почему бы не вырастить ароматические травы для чая на своем собственном участке? Домашний чай, приготовленный из свежих трав, всегда покорит сердца гостей.

Душистые травы для чая на собственном участке
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первым растением, на которое стоит обратить внимание, является вербена лимонная или алоизия трехлистная, придающая напитку особый цитрусовый вкус. Чай с вербеной обладает ароматом и освежает, делая его бодрящим. Это растение будет радовать вас до поздней осени.

Душица обыкновенная также известна своими полезными свойствами. Чай с добавлением душицы имеет цветочный аромат и полезен для здоровья. Он помогает при простудных заболеваниях, проблемах с ЖКТ, а также считается эффективным средством против паразитов и зубной боли.

Коровяк густоцветковый прекрасно подойдет для тех, кто любит чай с медом, так как его цветы имеют приятный медовый запах, делая напиток слегка сладким уже без добавления сахара. Более того, это растение радует глаз своим ярким цветением.

Мелисса лекарственная — одно из самых любимых растений среди садоводов. Чай с мелиссой оказывает общеукрепляющее действие и особенно полезен для борьбы с бессонницей. Лимонная мята, в свою очередь, помимо своих ценных свойств, еще и отпугивает тлю, что делает ее ценным растением для садоводов.

Мята способствует снижению артериального давления, поэтому мятный чай особенно рекомендуется людям с гипертонией. Однако стоит помнить, что у мужчин частое употребление мяты может снизить уровень тестостерона.

Чай с тимьяном ползучим или чабрецом непременно стоит попробовать. Аромат этого напитка делает его уютным и теплым, особенно летом. Кроме того, чабрец помогает при кашле и улучшает очищение легких от вредных веществ.

Монарда, хотя часто выращивается как декоративное растение, также может быть использована для приготовления чая. Это растение прекрасно сочетается с другими растениями, такими как ромашка и иван-чай, и помогает уменьшить нервное напряжение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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