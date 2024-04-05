Зола содержит множество минеральных веществ. Разбираемся подойдёт ли она малине

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Любит ли малина золу?

1:24
Садоводство » Деревья и кустарники

Малина — один из самых популярных сортов ягод, которую любят многие люди. Она обладает приятным сладким вкусом и ароматом, и часто используется в кулинарии для приготовления десертов, варенья, компотов и сиропов. Но интересно, любит ли малина золу?

Любит ли малина золу?
Фото: pixabay.com by ulleo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зола — это недожаренные частицы древесного и других растений, которые образуются в результате сжигания материалов. В сельском хозяйстве зола используется как удобрение для почвы, так как содержит множество минеральных веществ, необходимых растениям для роста и развития. Однако, вопрос о том, любят ли малина золу, остается открытым.

Есть предположение, что малина может выращиваться на почвах, обогащенных золой, благодаря микроэлементам и питательным веществам, содержащимся в ней. Некоторые садоводы утверждают, что растения малины растут более здоровыми и плодоносят лучше, если регулярно удобрять их золой. Однако, стоит помнить, что излишки золы могут вызвать переувлажнение почвы и повредить корни растения.

Таким образом, можно сделать вывод, что малина, скорее всего, не "любит" золу в прямом смысле этого слова, но может выиграть от использования её в качестве удобрения. Главное, следить за дозировкой и правильно применять золу для обогащения почвы, чтобы не навредить растению.

Чем подкормить малину во время плодоношения? Подкормка малины золой
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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