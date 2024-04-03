Яблоками угостите всю округу: этот сорт яблони даёт огромный урожай — деревце невысокое, будет усыпано фруктами

Удивительный сорт яблони — "Уральское наливное". Это невысокое деревце, достигающее около 2 метров в высоту, но каждый год оно буквально усыпано маленькими желтыми яблочками.
Плоды не крупные, примерно 5 сантиметров в диаметре, но очень сочные и сладкие настолько, что для приготовления яблочного пюре не требуется добавление сахара. В тёплые годы урожай достигает 3-4 больших ведер, что позволяет удовлетворить потребности не только одной семьи, но и всей округи.
При этом яблоки хорошо сохраняются и могут лежать месяц при температуре 3-4 градуса, не теряя качества.
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