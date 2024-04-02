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Знакомим с семейством астровых - красивым шизантусом

Простые и махровые: посадите красивый шизантус

2:12
Садоводство » Цветы

Шизантус, или как его еще называют "многолетний цветок", является одним из самых популярных растений среди цветоводов. Его красивые и насыщенные цветы, а также лёгкий уход делают его идеальным выбором для украшения сада или дома.

Простые и махровые: посадите красивый шизантус
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Шизантус — это многолетнее растение семейства астровых, которое произрастает в Японии и Китае. Его название происходит от греческих слов "chrysos" — золотой и "anthos" — цветок, что отражает его яркую и насыщенную окраску. Цветки шизантуса могут быть различных оттенков: от белого и розового до красного и фиолетового. Они также могут иметь различные формы — от простых до махровых.

Одной из главных причин популярности шизантуса является его красота. Цветы этого растения не только привлекают внимание своей яркой окраской, но и обладают приятным ароматом. Они могут украсить любой уголок сада и создать атмосферу уюта и красоты. Кроме того, шизантусы могут использоваться для создания букетов и композиций, которые будут радовать глаз своей красотой и ароматом.

Уход за шизантусом не требует особых усилий. Он предпочитает солнечные места и рыхлую, плодородную почву. Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие летние дни. Также важно следить за состоянием почвы и регулярно подкармливать растение удобрениями для цветущих растений. Шизантусы не любят пересыхания и затопления, поэтому важно поддерживать умеренный уровень влажности.

Одним из важных моментов в уходе за шизантусом является обрезка. Она помогает сохранить красивую форму растения и стимулирует его цветение. Обрезку следует проводить после цветения, удаляя увядшие цветы и сухие ветки. Также можно провести формирующую обрезку, чтобы растение не росло слишком густо и не загущалось.

Шизантусы могут выращиваться как в горшках, так и в открытом грунте. В первом случае, растение нужно пересаживать каждый год, а во втором — каждые 2-3 года. Важно также следить за защитой растения от вредителей и болезней.

Редкий «экзот» на нашем участке - Схизантус. Обильное цветение в середине лета
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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