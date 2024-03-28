Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице

Как рассчитать сроки посева огурцов на рассаду

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Огурцы — одна из тех культур, которые многие садоводы выращивают с помощью рассады для раннего урожая. Рассада позволяет существенно сократить время от появления всходов до сбора первых плодов в тепличных условиях. Если вы практикуете выращивание огурцов в теплице с помощью рассады, то знание оптимального времени для посадки станет залогом успешного урожая.

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Сначала стоит определиться с сроками посева, которые подходят для вашего региона. Например, жители Псковской области могут начать выращивать рассаду огурцов примерно за 20-30 дней до планируемой посадки в теплицу, учитывая особенности сорта. Дополнительные 4-7 дней могут потребоваться на прорастание семян. Для обеспечения роста здоровой рассады огурцов не забывайте об освещении — использование фитолампы значительно повышает шансы на успех.

Если вы планируете посев рассады огурцов с учетом Лунного календаря, то рекомендуется выбирать период с 22 марта по 5 апреля, когда Луна находится в фазе роста. Избегайте посев в дни Полнолуния (6 апреля) и Новолуния (20 апреля) для достижения наилучших результатов.

Процесс выращивания рассады огурцов начинается с посева семян в пластиковые стаканы на глубину около 2 см. При благоприятной температуре +25…+30 градусов всходы появятся уже через 4-6 дней. После этого важно обеспечить рассаде достаточно света, тепла и влаги для здорового роста.